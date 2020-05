Przegląd Redakcji. Samoopalacz – naturalny efekt bez plam i zacieków

Samoopalacze do tej pory kojarzyły się z brzydkim pomarańczowym odcieniem, kłopotliwą aplikacją i ubrudzonymi ubraniami. Dzisiaj wiele firm ma w swojej ofercie perełki, które nie straszą ani sposobem nakładania, a tym bardziej kolorem.

Bielenda "Brązujące masło do ciała"

Produkt przeznaczony dla tych, którzy nie chcą wydawać majątku, a zależy im na delikatnym efekcie. Produkt ma konsystencje gęstego masła, co ułatwia aplikację. Szybko wchłania się w skórę, dzięki czemu nie musimy martwić się o smugi. Balsam brązujący pozostawia delikatny złocisty odcień, który możemy budować z każdym kolejnym użyciem.

To produkt dla tych, którzy nie znoszą zapachu samoopalacza. Firma Mokosh słynie ze swoich pięknych nut zapachowych i szklanych opakować. Balsam brązujący szybko się wchłania i nawilża. Efekt złocistej opalenizny jest już widoczny po godzinie. Do tego jest bardzo wydajny i łatwo dostępny.

Samoopalacz, który z powodzeniem możemy używać również do twarzy. Stworzony w 93% z naturalnych składników, a do tego wzbogacony ekstraktami z kwiatów brzoskwini i hibiskusa o działaniu ochronnym na skórę. Lekka formuła działa również nawilżająco. Pozostawia delikatny kolor i nie robi smug.

Pat& Rub "Samoopalacz do twarzy"

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć tego produktu, który ostatnio dostaje same pozytywne recenzje. Samoopalacz do twarzy jest w 100% vegański oraz mogą go stosować osoby ze skórą wrażliwą i z przebarwieniami. Produkt nakładamy na noc jak krem. Nie brudzi pościeli, a rano budzimy się z delikatnie opaloną twarzą.