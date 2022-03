Przesyłki humanitarne dla Ukrainy utknęły na polskiej poczcie? "Czekają na decyzję"

Przesyłki dla Ukrainy utknęły na polskiej poczcie?

Produkty pierwszej potrzeby, opatrunki, ubrania, artykuły dziecięce, a nawet i krótkofalówki. To właśnie tego typu rzeczy znajdują się w paczkach humanitarnych dla Ukrainy, które utknęły na polskiej poczcie. Oznaczone hasłami "Help Ukraine" lub "Pomoc humanitarna/Humanitarian help", niekiedy z dodatkiem ukraińskiej flagi, adresowane są m.in. do urzędów miast oraz składów celnych, położonych w pobliżu wschodniej granicy.