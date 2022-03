Przyjęła pod swój dach osierocone dzieci z Ukrainy. "Tworzymy szczęśliwą trzynastkę"

- One chcą mi we wszystkim pomagać. Co, nie ukrywam, mnie krępuje. Jestem nauczona, że gość to gość. Ale Ukraińcy nie chcą, żeby im nadskakiwać i ich wyręczać. Jakby chcieli zapracować na dach nad głową. Opiekunki tłumaczą to tym, że te dzieci nie są przyzwyczajone, żeby być u kogoś za darmo i korzystać ze wszystkich dóbr. Ale to też daje im zajęcie i pomaga odciągnąć myśli od tragedii, jaka je spotkała - opowiada Jadwiga.