Przyjęli pod swój dach rodzinę z Ukrainy. "Nie czujemy się bohaterami"

- Mój mąż jest naukowcem, a płakał jak dziecko. Bez mrugnięcia okiem, po całym dniu zajęć na uczelni wsiadł w samochód i przejechał 425 km. Po to, by pomóc drugiemu człowiekowi. Ale nie czujemy się bohaterami. Ludzie piszą nam w komentarzach, że nimi jesteśmy, i nie powiem, jest to miłe, ale tak powinno wyglądać po prostu człowieczeństwo. Jeśli możesz pomóc, to pomóż. To nie była dla nas trudna decyzja. Zwykły odruch serca - wyjaśnia Joanna.