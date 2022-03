Ukraińsko-rosyjskie pary. "Zapytałam, czy mnie teraz zostawi"

Strach o synka

Maria ma 4,5-letniego syna z poprzedniego związku z Polakiem. Boi się także o niego. Dlatego poszła do przedszkola, by poprosić panie, by były czujne. Do placówki chodzą również ukraińskie dzieci. Wie, co mogą słyszeć w domach. W oczach przedszkolanki zobaczyła łzy. Kobieta zapewniła, że w ich przedszkolu nie ma miejsca na nienawiść. Było jej przykro, że Maria w ogóle o tym pomyślała.