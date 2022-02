Zwykli Rosjanie nie chcą wojny. "Czuję wstyd i smutek"

- Ludzie myślą, że my w Rosji mamy jakikolwiek wybór, ale niestety jest wiele dowodów na to, że nasze wybory są fałszowane i nasz głos często nie ma najmniejszego znaczenia. Sama byłam tego świadkiem. W niektórych lokalach wyborczych były kamerki i można było śledzić online, co dzieje się w komisji. Kiedyś cały dzień siedzieliśmy przed monitorem i liczyliśmy, ile osób wchodzi i oddaje głos. Potem porównaliśmy to z oficjalnymi statystykami i co się okazało? Że oficjalnie oddano o wiele więcej głosów, niż naliczyliśmy ludzi. Zresztą nie tylko to - dziesiątki razy widziałam, jak głosy do urny były po prostu dorzucane, dziesiątkami sztuk! - dodaje.