Przyjęły do siebie Ukrainki, stworzyły niezwykłe relacje. "To był czas wielkiej serdeczności"

- Przed przyjazdem Eleny byłam spokojna, bo powtarzałam sobie i Kasi, że oni są w dużo gorszej sytuacji od nas. My musimy jedynie odrobinę zrezygnować z komfortu, do którego przywykliśmy, oni uciekają przed wojną. Zróbmy wszystko, żeby tej osobie było u nas w miarę możliwości dobrze. Pamiętam, jak zobaczyłam Elenę pierwszy raz. Miała adrenalinę wypisaną na twarzy, spięte mięśnie, rozbiegane źrenice. Nie wiedziała, co ją czeka, do kogo trafiła. Gdy pokazałam jej sypialnię i wytłumaczyłam, że to pokój mojej córki, która przeniesie się na ten czas do mnie, rozpłakała się. Na początku myślałam, że to wzruszenie. Potem przyszło mi do głowy, że oprócz tego zszedł z niej wielodniowy stres - wspomina pani Aleksandra.