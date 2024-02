Przynosi biedę i pecha. Tego nie trzymaj w portfelu

Portfel teoretycznie powinien nam służyć tylko do przechowywania gotówki i kart bankomatowych, a jednak często upychamy tam mnóstwo przypadkowych rzeczy. Stare paragony, wizytówki, ścinki papieru z listą zakupów. Od czasu do czasu opłaca się zajrzeć do środka i wyrzucić zbędne szargały. Może się bowiem okazać, że przechowujemy w portfelu przedmioty, które mogą nam zaszkodzić. Nawet jeśli nie wierzymy w przesądy, to lepiej nie kusić losu, prawda?