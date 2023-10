Mówią, że przyciąga pecha. Jeszcze dziś wyjmij z torebki

Tego nie rób! Istnieje wiele przesądów związanych z torebkami

Kolejny przesąd słyszał chyba każdy - torebki nigdy nie należy stawiać na ziemi, bo w ten sposób uciekają od nas pieniądze. Trzeba ją zawiesić na wieszaku albo na oparciu krzesła, zawsze co najmniej na wysokości powyżej kolan. Duże znaczenie ma również kolor. Lepiej nie kupować zielonej torebki, bo to kolor zazdrości. Z taką torebką nigdy nie poczujemy się dobrze, możemy za to zwracać większą uwagę na to, co mają inni, a czego nam brak. Takie zawistne myślenie skutecznie unieszczęśliwia każdego.