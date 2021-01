Przytulna aranżacja domu – naturalne tkaniny i minimalistyczne dodatki

Do przytulnie urządzonego domu wraca się o wiele chętniej, a sam wystrój wnętrz wpływa również na nasz komfort i odpoczynek. Na szczęście w bardzo prosty sposób można sprawić, że salon lub sypialnia nabierze przyjemnego i relaksującego klimatu. Pomocne w tym będą konkretne kolory, naturalne materiały, odpowiednie oświetlenie i oczywiście dodatki!

Przytulne wnętrze, czyli jakie?

W takim miejscu aż chce się usiąść z filiżanką kawy lub herbaty w dłoni, owinąć się ciepłym kocem i poczytać książkę. Mowa oczywiście o przytulnym wnętrzu, które pozwala odpocząć po ciężkim dniu i działa kojąco na skołatane nerwy. W takim miejscu czujemy się po prostu komfortowo i spędzamy w nim miło czas. Dla każdego przytulny wystrój wnętrz może oznaczać coś trochę innego, ale istnieją ogólne cechy charakterystyczne dla tego stylu. Przede wszystkim ważny jest dobór odpowiednich materiałów. Świetnie sprawdzi się surowe drewno, wiklina, ceramika, glina, kuty metal czy białe szkło. Przytulności dodają też tkaniny i materiały, np. miękkie poszewki na poduszki, ciepłe pledy i koce z frędzlami, pluszowe narzuty, lniane lub bawełniane obrusy, puszyste dywany oraz materiałowe zasłonki.

pepco.pl Źródło: pepco.pl

Z racji tego, że człowiek najlepiej odpoczywa, kiedy jest blisko natury, warto wprowadzić do swojego domu motywy roślinne oraz oczywiście same rośliny np. doniczkowe lub pod postacią ciętych kwiatów. Dobierając dodatki do domu, zwróćmy uwagę, by wybierać te o łagodnych i opływowych krawędziach. Dobrym pomysłem mogą okazać się też różnego typu makatki czy makramy zawieszone na ścianach oraz półki wypełnione książkami.

Kolory natury dla miłośników przyrody

Szukając barw, które idealnie sprawdzą się w przytulnym wnętrzu, możemy w pierwszej kolejności sięgnąć po kolory ziemi. Wszystko, co kojarzy się z naturą, będzie odpowiednie w miejscu odpoczynku. Zdecydujmy się więc na różne odcienie brązu, beżu oraz zieleni. Kolor brązowy to gwarancja spokoju i relaksującej, rodzinnej atmosfery, a w zależności od tego, po jaki odcień sięgniemy, możemy uzyskać efekt bardziej nowoczesny lub klasyczny. Brązy warto przemycać w drewnianych meblach i dekoracjach. Beże oraz żółtawe kolory kojarzą się przede wszystkim ze skałami, piaskiem na plaży oraz słonecznym dniem. Takie barwy świetnie sprawdzą się na ścianie oraz w ozdobach z naturalnych materiałów np. wikliny.

Zieleń to rośliny i natura, więc nie może jej zabraknąć w przytulnym domu. Zielony możemy przemycić w wielu dodatkach oraz oczywiście w samych kwiatach. Ozdobienie salonu roślinami doniczkowymi zmieni nawet surowe wnętrze na bardziej ciepłe i domowe.

Jeżeli nie przepadamy za kolorami ziemi i mamy ochotę na inną paletę barw, to również nie musimy rezygnować z przytulności w naszym domu. Świetnym pomysłem, aby wprowadzić do mieszkania więcej ciepła, jest zastosowanie ciepłych barw, czyli czerwonego, żółtego czy pomarańczowego. Jeżeli mamy ochotę na mocny kolor, to pamiętajmy, by z nim nie przesadzić. Jedna ściana w intensywnej czerwieni lub żółci naprawdę wystarczy, aby dodać do wnętrza mocnej barwy i nie rozproszyć przytulnego klimatu. Ciepłe kolory będą się świetnie prezentować również w dekoracjach. W tym przypadku można pozwolić sobie np. na złote dodatki do domu (najlepiej w odcieniu starego złota).

Oświetlenie ma znaczenie!

Kolejnym elementem, dzięki któremu wnętrze nabiera wyjątkowego, przytulnego klimatu, jest oświetlenie. To jeden z najważniejszych czynników wpływających na to, jak będziemy odbierać dane wnętrze. Liczy się przede wszystkim natężenie i barwa światła oraz odpowiednio dobrane lampy. W pierwszej kolejności możemy zrezygnować z zimnego światła (takiego wpadającego w biały lub niebieski), które kojarzy się z biurami albo poczekalnią u lekarza. Postawmy lepiej na ciepłe źródła, dzięki czemu w pokoju zrobi się przytulniej. Nie zapominajmy też o oświetleniu dekoracyjnym. Lampiony, świece czy sznury cotton balls stworzą w pomieszczeniu wyjątkowy klimat, a przy okazji staną się stylową dekoracją do domu.

Jeżeli nie możemy się zdecydować, czy pozostawienie tylko ciepłego światła sprawdzi się w naszym przypadku, to możemy pomyśleć o podzieleniu każdego pomieszczenia na strefy świetlne. Będzie to szczególnie korzystne w przypadku salonu, w którym zdarza nam się też pracować albo salonu z kuchnią, który służy i do odpoczynku i do gotowania. Ważnym elementem oświetlenia jest również opcja sterowania natężeniem światła. Dzięki tej funkcji możemy dowolnie regulować ilość światła w zależności od naszych potrzeb np. pełna jasność podczas czytania, ale już przygaszone i stłumione światło podczas jedzenia romantycznej kolacji.

Po jakie ozdoby sięgnąć?

Odpowiednio dobrane dodatki potrafią zamienić niemal każde wnętrze w ciepłe i przytulne miejsce do odpoczynku. Warto rozważyć zakup dywanu oraz zasłon lub firanek. Takie materiałowe ozdoby kojarzą się z domowym klimatem oraz wprowadzą do wnętrza dużo ciepła i to nie tylko w przenośni. Puchaty dywan to coś, na czym z chęcią stawia się zmarznięte stopy! Ciepły klimat łatwo jest podbić jeszcze bardziej za pomocą ozdobnych poduszek, takich jak np. poduszki z Pepco. Najlepiej sprawdzą się tutaj miękkie materiały, ciepłe kolory oraz faktura włosia. Wszystko to, co jest miękkie, pluszowe i puszyste bardzo lubi się z przytulnym klimatem. Dobrym tego przykładem będzie np. kremowa, miękka narzuta z naturalnych włókien dostępna w Pepco. Można przerzucić ją przez oparcie kanapy i przykrywać się, kiedy chcemy poczytać coś w salonie albo nakryć nią łóżko w sypialni.

Domowy i ciepły klimat idealnie komponuje się z pamiątkami i bibelotami. Wszystkie takie osobiste akcenty wywołują pozytywne emocje i budzą wspomnienia. Dlatego warto postawić na półce lub powiesić na ścianie rodzinne zdjęcia przedstawiające ważne chwile z życia domowników. Dom nie musi wyglądać jak z katalogu, bo najważniejsi są w nim ludzie, którzy tam mieszkają! Jeżeli chcemy pokazać wystrojem swojego mieszkania, jacy jesteśmy, nie chowajmy pamiątek z podróży czy bibelotów o wartości sentymentalnej. W zależności od naszego gustu postawmy kilka takich ozdób, a całe wnętrze od razu stanie się bardziej domowe i takie naprawdę nasze. Na tym jednak nie koniec – naturalne ozdoby do domu oznaczają też kwiaty. Jeżeli nie mamy zbyt dobrej ręki do roślin, wybierzmy gatunki, które nie wymagają zbyt dużo uwagi np. aloes, jukę, monsterę dziurawą czy nawet kaktusa. Jeśli dodatkowo posadzimy je w ozdobnych doniczkach wykonanych z gliny lub w wiklinowych osłonkach to wnętrze zyska na wyglądzie oraz klimacie.

Minimalistyczne dodatki w przytulnym wnętrzu

Jeżeli przepadamy za minimalistycznymi lub nowoczesnymi dekoracjami do domu, to wcale nie oznacza, że nie da się ich dopasować do przytulnego wnętrza. W takim przypadku świetnie sprawdzą się ceramiczne lub gliniane naczynia, ozdoby z kutego metalu np. zegar albo żyrandol czy szklane wazony. Z materiałów kojarzących się z naturą również można zrobić dekoracje o prostym i nieprzesadzonym wyglądzie. Wystrzegajmy się jednak plastiku, który wprowadza do wnętrza chłód, a na dodatek może wyglądać kiczowato.