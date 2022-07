Pułapki treningu snu. "Płacz dziecka może być rozpaczą, płacz może być opowieścią"

Nie chodzi o to, by oddać dziecku stery. Kiedy np. dwulatek rzuca się w sklepie na podłogę, bo mama nie chce mu kupić loda, to nie znaczy, że mamy tej prośbie ulec. To mama decyduje, co znajdzie się w koszyku. Warto jednak podjąć trud zrozumienia perspektywy dziecka i uznania jego uczuć bez wpędzania go w poczucie winy. W tej sytuacji można zauważyć, że dziecko jest wściekłe i zrozpaczone, że dzieje się inaczej, niż ono chce, a następnie spokojnie opisać, jakiej zmiany zachowania od niego oczekujemy. Układ nerwowy dziecka dojrzewa powoli, zdolność odraczania gratyfikacji, hamowania reakcji, umiejętność przyjmowania perspektywy drugiej osoby to zdobycze, do których dziecko dochodzi z czasem. Takie podejście wymaga jednak obcowania z żywymi emocjami, np. z furią, a to da wielu z nas - wychowanych w powinnościowym modelu - jest trudne do przyjęcia.