Co jeżeli nauczyciel nie przystosuje się do obowiązujących zasad lub przekaże uczniom prawdę na temat wojny w Ukrainie? Zostanie natychmiastowo zwolniony i postawiony przed sądem. Pokazuje to historia nauczycielki Iriny Gen, która zapytana przez uczniów o to, dlaczego rosyjskim sportowcom zabroniono udziału w międzynarodowych zawodach, powiedziała: "dopóki Rosja nie zacznie zachowywać się w cywilizowany sposób, zakaz wstępu rosyjskich sportowców na zawody będzie trwał wiecznie". Okazało się, że uczniowie ją nagrali