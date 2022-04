Ryzykując życiem, pomagał dzieciom w Syrii. "Znam niesprawiedliwość Putina"

O analogiach między obecną sytuacją ukraińskich cywili oraz ludności cywilnej z Syrii mówią również eksperci. - Zasadniczo jesteśmy obecnie świadkami tego, co wydarzyło się w Syrii, w Aleppo. Rosja osłabiła tam rebeliantów, niszcząc infrastrukturę państwową i zdolność do świadczenia usług publicznych. Zaatakowano i zrównano z ziemią przedszkola, szkoły, szpitale. Niestety, to samo obserwujemy teraz w Ukrainie (…)To, co obłudnie nazywa się denazyfikacją, jest oczywiście eksterminacją kulturalnej, politycznej i obywatelskiej elity tego kraju. (...) Już teraz można zaobserwować przygotowania do czystek – ocenił w rozmowie z niemieckim portalem RND ekspert ds. bezpieczeństwa Gustav Gressel.