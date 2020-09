Pytania dla chłopaka. Jakie warto zadać partnerowi? Dzięki temu poznasz męski punkt widzenia

Pytania dla chłopaka – dlaczego warto je zadać?

Na pewno często zastanawiasz się nad tym, jakie pytanie zadać chłopakowi, gdy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o jego uczuciach. Jeśli chodzi o miłość i zakochanie, część osób wierzy, że wystarczy jedno spojrzenie , aby całkowicie pokochać drugą osobę. Oczywiście znajdą się i tacy, którzy uważają, że można pokochać człowieka dopiero wówczas, gdy lepiej się go pozna. Zarówno pierwsza, jak i druga grupa ludzi ma rację, w końcu miłość potrafi przyjść całkowicie nieproszona. A co z trwającymi związkami? Nie pozwól na to, by rutyna zabiła gorące uczucie – dlatego tak ważna jest rozmowa i pytania dla chłopaka. Oczekiwanie na odpowiedź okazuje się bardzo ekscytujące, a uzyskanie konkretnego odniesienia, rzeczywiście wzbudzi w was obojgu sentymentalną podróż do początków znajomości.

Pytania dla chłopaka – o jakich pamiętać?

1. Co pomyślałeś, kiedy pierwszy raz mnie zobaczyłeś?

2. Jakim słowem opisałbyś nasz związek?

3. Czego najbardziej boisz się w naszym związku?

4. Czy wierzysz w miłość aż do śmierci?

5. Co lubisz we mnie najbardziej?

6. Co sprawiło, że się we mnie zakochałeś?

7. Czy jest coś, co chciałbyś ze mną wspólnie zrobić?

8. Czy w przypadku różnych okoliczności, zgodziłbyś się na związek na odległość?

9. Czego brakuje naszej relacji?

10. Jak myślisz, co w tobie podoba mi się najbardziej?

11. Czy jest jedna rzecz, którą chciałbyś zmienić w naszym związku?

12. Jaka jest najsłabsza i najsilniejsza cecha naszej relacji?

13. Czy jesteś coś w stanie zmienić w swoim życiu wyłącznie dla mnie?

14. Co dla ciebie znaczę?

15. Jak widzisz nasz związek za kilka lat?