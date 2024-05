Robiąc zakupy, fundujesz nowe ubrania dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ruszyła 7. edycja akcji "Ubrania od serca"

Ubrania od serca

Po raz siódmy wystartowała akcja "Ubrania od serca", w ramach której podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymają bony na zakup wybranych przez siebie, wymarzonych ubrań.

- Zasady akcji są bardzo proste. Zbieramy fundusze, które następnie są zamieniane na bony. Bony przekazywane są dzieciakom. Młodzież może pójść do sklepu i wybrać sobie samodzielnie ubrania. Czy to będzie tiul, czy to będą cekiny, czy swetry, to jest ich wybór. Fajna jest ta akcja, ponieważ uczy samodzielności, dokonywania wyborów i dysponowania budżetem. To bardzo istotne podczas wchodzenia w dorosłość – powiedziała w "Dzień Dobry TVN" Anna Starmach, ambasadorka marki Vizir, współorganizatora akcji.

Każdy może dołożyć swoją cegiełkę do tego szczytnego celu. Wystarczy, że do 14 czerwca podczas codziennych zakupów w sklepach wybierzecie produkty marek wspierających akcję: Vizir + Fairy Effect oraz płyn do mycia naczyń Fairy Cytryna (o poj. 900 ml). Część z dochodu ich sprzedaży zostanie przeznaczona na zakup kart podarunkowych, które dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych będą mogły zamienić naswoje wymarzone ubrania.

Sprawczość, której brakuje na co dzień

Celem tej akcji nie jest wyłącznie zaopatrzenie szaf podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w nowe ubrania. Bardzo istotne jest to, że dzieci same będą mogły zdecydować o tym, jakie rzeczy chcą kupić. Samodzielne zakupy nie tylko sprawią radość, ale też będą lekcją odpowiedzialności i zarządzania własnym budżetem, co zaowocuje lepszym startem w przyszłość.

- To, co dla nas wydaje się oczywiste, dla dzieciaków, które wychowują się poza własną rodziną, oczywiste nie jest. To, że mogą zadecydować o sobie w sytuacji, w której z reguły nie decydują o swoim losie, jest bardzo ważne – mówi Iwona Niemasz, prezeska Towarzystwa Nasz Dom, partnera akcji "Ubrania od Serca". – To buduje pewien rodzaj tożsamości i poczucia wartości. To, że mogą zdecydować, w co będą ubrani. Przecież wiemy, jak ubranie jest ważne dla nas, dorosłych, a tym bardziej dla dzieciaków. Poprzez ubrania możemy pokazać swoją niezależność, czasami swoje poglądy. Ważne jest też to, że uczymy dzieciaki podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji tych decyzji. Trzeba pamiętać, że to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o budowanie nowego, młodego człowieka – podkreśla.

Siódma edycja: czas start!

To już siódma edycja "Ubrań od Serca". Ze środków zebranych w poprzednich latach dzięki sprzedaży detergentów do prania Vizir, zakupiono ponad osiem tysięcy voucherów. W tej edycji, poprzeczka została zawieszona jeszcze wyżej. Po wprowadzeniu produktów Vizir +Fairy Efekt z mocą usuwania tłuszczu, do programu dołączyła marka Fairy. Obie marki łącząc siły w tegorocznej odsłonie kampanii, postawiły sobie bardzo ambitny cel, by pomoc sumarycznie dotarła do 10 tysięcy [MM1] podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski*.

– Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy rekord i zobaczymy jeszcze więcej uśmiechniętych twarzy – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Anna Starmach.

Tegoroczna akcja już wystartowała. Zainaugurowały ją warsztaty kulinarne z ambasadorkami marek Vizir i Fairy – Anną Starmach i Katarzyną Dowbor, w których brali udział podopieczni ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z Przemyśla i Mrągowa. Uczestnicy przygotowali paprykowo-pomidorowy sos z własnoręcznie wykonanym, domowym makaronem. Danie zachwyciło Katarzynę Dowbor.

- Sos był fantastyczny i na pewno go powtórzę – przyznała Katarzyna Dowbor.

Jeśli także masz ochotę na makaron z aromatycznym sosem z pomarańczowej papryki i pomidorów, poniżej znajdziesz przepis.

Zielony makaron z aromatycznym sosem z pomarańczowej papryki i pomidorów z dodatkiem zielonych szparagów i sera parmezan

Składniki na domowy zielony makaron

- mąka pszenna 300 g + około 50 g do podsypania

- 3 jajka

- 50 g liści zielonego szpinaku świeżego

- 5 g natki pietruszki

- 5 g liści świeżej bazylii

- 5 łyżek oliwy z oliwek

- woda zimna około 30 ml

- sól do gotowania

Sposób przygotowania:

Mąkę, jajka i wodę umieszczamy w misce.

Szpinak, natkę pietruszki i bazylię blendujemy z oliwą z oliwek na gładką masę. Dodajemy ją do miski z mąką, jajami i wodą i całość wyrabiamy na jednolitą masę (ręcznie lub za pomocą mixera planetarnego z końcówką do wyrabiania ciasta).

Wyrobione ciasto przykrywamy ręcznikiem kuchennym lub zawijamy w folię spożywczą i odstawiamy na 30 min.

Po tym czasie dzielimy je na dwie lub trzy części i za pomocą maszynki do makaronu z końcówką do lasagne wałkujemy ciasto na płaty o grubości ok. 3 mm. Następnie płaty ciasta przepuszczamy ponownie przez maszynkę, tym razem z końcówką na spaghetti lub tagliatelle.

Pocięty makaron przesypujemy mąką i odkładamy na 15-20 min.

Po tym czasie gotujemy makaron w osolonej wodzie.

Składniki na sos z pomarańczowej papryki i pomidorów z dodatkiem świeżych szparagów i ziół:

- 2 szt. Papryki pomarańczowej

- 2 szt. Pomidorów pomarańczowych lub żółtych

- 1 ząbek czosnku

- 1 cebula

- 1 marchewka

- 150 ml bulionu warzywnego

- 4 łyżki oliwy z oliwek

- 100 ml śmietanki 30 proc.

- świeża bazylia, natka pietruszki, oregano

- sól, pieprz, cukier do smaku

Sposób przygotowania:

Paprykę w całości delikatnie skrapiamy oliwą z oliwek i wkładamy na 10 min do piekarnika nagrzanego do 200 st. C. Upieczona paprykę przekładamy do miski i szczelnie zakrywamy folią spożywczą, żeby łatwo było z niej zdjąć skórkę. Obraną paprykę kroimy w kostkę.

Pomidory nacinamy i oblewamy wrzątkiem. Obieramy ze skórki, a następnie schładzamy w zimnej wodzie z lodem.

Na oliwie podsmażamy posiekaną cebulę, startą na grubych oczkach marchewkę i posiekany czosnek. Dodajemy pokrojone w kostkę pomidory, paprykę, wszystko smażymy przez około 5 min. Dodajemy bulion warzywny i dusimy do momentu, aż woda odparuje.

Tak przygotowany sos blendujemy, następnie dodajemy śmietankę, gotujemy do chwili zagotowania, doprawiamy do smaku.

W osobnym garnku gotujemy wodę. Obieramy szparagi, ucinamy końcówki, gotujemy we wrzątku przez ok. 30-60 sek.

Ugotowane szparagi kroimy i podsmażamy z czosnkiem na maśle.

Sos mieszamy z makaronem, na wierzch układamy pokrojone szparagi, świeże zioła i tarty parmezan.

*licząc wszystkie edycje kampanii.

Płatna współpraca z Procter & Gamble