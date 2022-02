Rok temu zmarł Jan Lityński. Tak wdowa wspomina dzień jego śmierci

Bohaterski koniec

"Biegłam do niego i ściągnęłam kurtkę, bo chciałam mu podać. Zobaczyłam, jaka to była głębia. Ja nie dostałam hipotermii, a Janek dostał. Wyszłam cudem z tej wody, wiedziałam, że Janek nie żyje. Zaczęłam wyć, krzyczeć, nie wiedziałam co mam robić" – wyznała wdowa, która wszelkimi siłami próbowała uratować Jana Lityńskiego przed utonięciem.