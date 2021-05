Rozchwytywana marka. Luksusowa odzież i dodatki Moschino nawet za pół ceny

O kolekcjach włoskiego kreatora Francisco Moschino można powiedzieć wszystko, ale nie to, że są klasyczne czy przewidywalne, a już na pewno nie nudne. Połączenie jaskrawych kolorów ze zwierzęcym nadrukiem i naszywkami z kolorowych liter? W przypadku tej marki to standard. Trudno przejść obok nich obojętnie i urozmaicają wiele różnych stylizacji. To moda dla odważnych, ale dzięki dobrym okazjom, nie jest zarezerwowana tylko dla zamożnych.