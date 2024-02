Rozgrzała scenę. Wkroczyła w szortach i prześwitującej "górze"

Czerń to jej ulubiony kolor. Dorota Gardias postawiła na ciemny total look, który nie miał nic wspólnego z klasyczną elegancją, ale rockowym brzmieniem. Prezenterka telewizyjna postawiła na szorty z wysokim stanem i szpilki. To połączenie, które gwarantuje efekt "nóg do nieba".