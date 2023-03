Rozmawiała ze znanymi Polkami. "Najprawdopodobniej dużo nas łączy"

Rozmów, które przeprowadziłam, było dużo więcej. Nie wszystkie trafiły do książki. Gdy dzwoniłam do potencjalnych rozmówczyń, słyszałam najczęściej: "nie jestem gotowa, żeby o sobie tak otwarcie opowiadać", ale także: "nie sądzę, żeby kogokolwiek to interesowało" i "chyba nie mam nic ciekawego do powiedzenia". Mówiły to kobiety inspirujące, z wybitnymi osiągnięciami na swoim polu. Zresztą - skoro Danuta Stenka, ikona, która ma mnóstwo namacalnych dowodów, że wykonuje swoją pracę znakomicie, myśli w ten sposób, jest to symptomatyczne.