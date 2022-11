Rozmawiała z żonami polskich miliarderów. "Wiele z tych kobiet nie ma nawet własnego konta"

Tę kwestię wyjaśnił mi seksuolog Andrzej Gryżewski, który jest jednym z sześciu ekspertów wypowiadających się w tej książce. Powiedział, że to nie same pieniądze psują człowieka czy wywołują potrzebę ekstremalnych wrażeń także w seksie, ale odhumanizowany tryb życia, który prowadzi do ich zdobycia. To on jest wyzwalaczem. Miliarderzy pracują po 12-16, a czasem nawet więcej godzin w ciągu doby, co na dłuższą metę drenuje ich siły, ale także emocje. Gryżewski nazywa to gospodarką rabunkową - człowiek się dehumanizuje, zamienia w robota. Dodatkowo podlega tak silnym stresom, że potrzeba ich odreagowania jest ogromna. Zachęca do przekraczania granic, co przekłada się także na seks.