Racewicz rozmawiała z kobietami, które doświadczyły przemocy. "Kiedy uderzy raz, niemal na pewno zrobi to kolejny"

Pamiętajmy, że kiedy uderzy raz, niemal na pewno zrobi to kolejny. Podobnie, gdy powie "ty k*rwo, s*ko". To nie jest żadna lampka ostrzegawcza tylko potężna raca wystrzelona w niebo. Tłumaczenie oprawcy jest najgorszą z możliwych strategii. Choć bardzo ludzką, bo podszytą marzeniami o pełnej rodzinie i dobrym życiu. Dlatego jak najszybsza reakcja, zwrócenie się do specjalisty: psychologa, psychiatry, służb - nie do koleżanki czy mamy - jest tak istotna.