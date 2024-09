Rozsyp wokół hortensji. Za rok pięknie zakwitną

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Hortensje cieszą nasze oczy latem. Warto pamiętać jednak o ich pielęgnacji w trakcie innych pór roku. We wrześniu dobrze jest stworzyć leśną odżywkę, która ochroni je przed szkodnikami oraz zapewni odpowiednią wilgotność.

Hortensje to prawdziwe królowe ogrodu. Ich duże kwiatostany są piękną ozdobą, która przykuwa uwagę nawet z daleka. Ważne jest jednak, aby nie tylko dbać o ich regularne podlewanie, ale także pielęgnację. Jednym z kluczowych elementów jest nawożenie. Dzięki leśnej odżywce otrzymają ochronę na zimę, a za rok zakwitną jak nigdy dotąd.

Jesienna odżywka do hortensji

W sieci znajdziemy mnóstwo przepisów na domowe odżywki z hortensji. Jedną z nich jest ta, stworzona z fusów po kawie, która jest świetna, jednak latem. Jesienią warto sięgnąć po zupełnie inny produkt, który znajdziemy w lesie. Wystarczy przejść się na spacer i pozbierać zwykłe szyszki sosny, które są idealnym nawozem do hortensji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Mało kto wie, że szyszki sosny są bogate w wapń, potas i cynk, czyli bardzo ważne składniki w pielęgnacji roślin. Aby zamienić je w odżywkę do roślin, wystarczy zebrać ok. dziesięciu szyszek i drobno je pokruszyć. Możemy zrobić to np. za pomocą tłuczka.

Zobacz także Posadź zamiast tui. Najlepsza na żywopłot

Domowy nawóz z szyszek

Istnieją dwa sposoby na to, jak wykorzystać szyszki sosny, by stworzyć z nich domowy nawóz do hortensji na jesień. Obydwa są niezwykle proste i nie zajmą zbyt dużo czasu.

Pierwszym z nich jest przesypanie rozdrobnionych szyszek do wiadra, zalanie ich wodą, a potem przykrycie wiadra gazą, aby umożliwić dostęp do powietrza. Wiadro z szyszkami i wodą należy następnie odstawić na 3-4 tygodnie. W tym czasie nie można jednak o nim zapomnieć. Co kilka dni należy odkryć gazę i dokładnie wymieszać całość.

Drugim jest rozsypanie pokruszonych szyszek dookoła krzaka hortensji. Tak powstanie naturalna ściółka, która powinna mieć grubość ok. 10 cm. Dzięki niej hortensje zyskają ochronę przed szkodnikami i chwastami. Zostanie także utrzymana odpowiednia wilgoć.

Zobacz także Posadź przed domem. Wieczorem sobie podziękujesz

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.