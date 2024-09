Posadź zamiast tui. Najlepsza na żywopłot

Głogownik posiada kilka gatunków, które różnią się wyglądem i wymaganiami środowiskowymi. Najbardziej znanym jest głogownik Fraserii, który charakteryzuje się intensywnie czerwonymi liśćmi wiosną i jesienią. Roślina ta pochodzi z Azji Wschodniej, a jej naturalne środowisko to lasy oraz brzegi rzek. W Polsce jest ceniona za swoją dekoracyjność oraz łatwość w uprawie. Świetnie sprawdzi się w roli żywopłotu.

Wlej pod tuje do końca września. Po zimie zaczną rosnąć jak szalone

Wlej pod tuje do końca września. Po zimie zaczną rosnąć jak szalone

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!