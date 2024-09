Posadź przed domem. Wieczorem sobie podziękujesz

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Dziwaczek jalapa to roślina o wyjątkowych walorach ozdobnych. Przyciąga uwagę swoim pięknem, barwnymi kwiatami i zapachem. Jej uprawa nie jest skomplikowana, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla początkujących ogrodników. Zanim jednak się na nią zdecydujemy, warto poznać jej charakterystykę oraz wymagania pielęgnacyjne.

Jak wygląda dziwaczek jalapa?

Dziwaczek jalapa charakteryzuje się różnorodnością barw kwiatów, które mogą być żółte, różowe, czerwone, białe, a nawet wielokolorowe. Kwiaty otwierają się wieczorem i emitują przy tym przyjemny zapach, który przyciąga owady zapylające, takie jak ćmy. Może osiągnąć wysokość od 30 do 80 cm, co czyni go doskonałą ozdobą rabat kwiatowych oraz pojemników na balkonach i tarasach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Liście dziwaczka są szerokie, sercowate i mają intensywnie zielony kolor. Pędy rośliny są mięsiste i rozgałęzione, co nadaje jej gęstość i pełność. Dziwaczek jalapa kwitnie od czerwca do października, zapewniając długotrwały efekt dekoracyjny w ogrodzie.

Pielęgnacja dziwaczka jalapa

Aby dziwaczek jalapa pięknie kwitł i rozwijał się, potrzebuje słonecznego stanowiska. W miejscach zacienionych kwitnienie może być mniej obfite, a roślina może wyglądać mniej efektownie. Gleba, w której rośnie dziwaczek, powinna być żyzna, dobrze przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna. Warto więc zadbać o odpowiednie nawodnienie, szczególnie podczas okresów suszy, aby uniknąć przesuszenia korzeni.

Dla zdrowego wzrostu dziwaczka jalapa potrzebne jest także regularne podlewanie. W okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia, roślina powinna być podlewana co najmniej raz w tygodniu. Podczas upałów nawet częściej. Ważne jest, aby unikać nadmiernego zalewania, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni.

Nawożenie dziwaczka można przeprowadzać za pomocą nawozów wieloskładnikowych, które dostarczą roślinie niezbędnych składników odżywczych. Najlepszym okresem na nawożenie jest wiosna i lato, kiedy roślina intensywnie rośnie i kwitnie. Nawozy organiczne, takie jak kompost czy obornik, również sprawdzą się w uprawie dziwaczka.

Zobacz także Przytnij w tym terminie. Piwonia będzie rekordowo kwitnąć

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.