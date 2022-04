Rzeczy, których nie spakowałam

Nie wiem, czy to te ciężkie kreski, ale jej niebieskie oczy wydają się równie zmęczone jak oczy Karoliny. Obie są tu od 8 marca, ale żadna nie zdążyła się oswoić. Co innego Maksym! Ciemnooki brunet szczerzy się tak szeroko, że gdyby nie uszy, to usta miałby dookoła głowy. Do tego wymachuje rękami, jakby kierował ruchem na skrzyżowaniu w jakiejś metropolii.