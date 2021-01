S. Broniarz o powrocie do szkół: "Problem jest i dotyczy bezpieczeństwa"

Podczas programu "Newsroom" prowadzący Patrycjusz Wyżga zadał pytanie odnośnie powrotu do szkół. Prezes ZNP Sławomir Broniarz odpowiedział: "Nie ulega wątpliwości, że problem jest i dotyczy bezpieczeństwa dzieci, nauczycieli i pracowników oświaty. [...] Jeśli już w ogóle mielibyśmy wrócić do szkoły, to raczej oddając kompetencje w ręce dyrektora i organu prowadzącego. Mając zaufanie, że ci ludzie naprawdę nie potrzebują wytycznych ministra". Broniarz w dalszej wypowiedzi dodał także, że szkoła nie jest w stanie wrócić ze wszystkimi etapami do nauki tradycyjnej.

Rozwiń