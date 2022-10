"Zakazane" akty płciowe. Za jaki seks karano w średniowieczu?

Wszystko zostaje w rodzinie

W księgach pokutnych znalazło się osobliwe podejście do kazirodztwa. Określono kary za stosunki cielesne matki z synem, opisane przez antropologa Robina Foxa jako "rzadkie lub niewystępujące" we współczesnym społeczeństwie, oraz brata z siostrą, uznane przez Foxa za sporadyczne. "Ów, kto matkę swą kala, odbędzie pokutę trzyletnią, z dozgonnym pielgrzymowaniem", zapisano w Penitencjałach Cummeana, natomiast w Penitencjałach Teodora wymierzano za to piętnaście lat pokuty albo siedem lat "z pielgrzymowaniem nieustannym".