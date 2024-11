Ałła Pugaczowa. Pierwszego męża wskazały jej karty

Złośliwi mówią, że zamiłowanie gwiazdy do luksusu, kaprysy, apodyktyczność i romanse ze znacznie młodszymi mężczyznami przywodzą na myśl Katarzynę II. Różni je to, że caryca nie mogła korzystać z pomocy chirurgów plastycznych, a Ałła co pewien czas jeździ do Szwajcarii, do tamtejszych klinik urody.