Rosjanie uważają ją za największą gwiazdę. Sama otwarcie krytykuje Putina

Ałła Pugaczowa przeciwniczką działań Władimira Putina

Do dziś uznawana jest niemalże za dobro narodowe. Ałła Pugaczowa nigdy nie gryzła się w język, nawet jeśli wiązałoby się to z surowymi konsekwencjami. Rosjanie stoją za nią murem, co wyraźnie nie umyka uwadze Władimirowi Putinowi. Prezydent doskonale zdaje sobie sprawę, że bezpośredni atak na ulubienicę narodu mógłby być dla niego strzałem we własne kolano.