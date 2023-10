Helena Vonráčková. Ma na pieńku z wieloma czeskimi pismami

Za związek gwiazda płaci konfliktem rodzinnym. Od lat nie ma kontaktu z bratem, Jiřím Vondráčkiem, który uważa, że Michal ożenił się wyłącznie dla pieniędzy, zamierza wykorzystać finansowo i zostawić Helenę. Do zmiany zdania nie przekonała go nawet umowa o rozdzielności majątkowej, którą podpisali małżonkowie. "Brat nie chciał, żebym wyszła za Martina i to jest problem – wyznała kiedyś piosenkarka. "Jest mi przykro, bo byliśmy wspaniałą rodziną, ale on nie akceptuje mojego męża. Nie rozumiem tego, przecież jestem z nim bardzo szczęśliwa".