Od zawsze inna. Choć była córką wielkiej Marii, twierdziła, że "nauka ją przeraża"

Ewa Curie do końca życia żyła w cieniu sławnych rodziców oraz siostry. Jako jedyna z rodziny nie odebrała nagrody Nobla, bowiem bardziej niż do nauki, ciągnęło ją do sztuki. Opinia innych zupełnie jej nie interesowała. To właśnie tego nauczyła się zresztą od matki.