Zaiskrzyło na planie serialu. Zostawił dla niej rodzinę

Najlepiej czuli się tylko we dwoje, co nie znaczy, że byli pustelnikami. Lubili towarzystwo innych ludzi. Znajomi aktora, dotychczas głośno mówiącego o swoim uwielbieniu do kobiet, zauważyli z niejakim zdziwieniem, że zmienił narrację. Swoje zachwyty ograniczył do jednej osoby, opowiadając wszystkim, jak silną osobowość ma pani Monika, jak piękną i fascynującą jest kobietą. Nie tylko on to dostrzegał. Bardzo cenili ją studenci łódzkiej Filmówki. Należała do ich ulubionych wykładowców.