Przemoc domowa na wsi pańszczyźnianej. Dlaczego polscy chłopi tak okrutnie bili swoje żony i dzieci?

W wiejskich księgach sądowych z czasów nowożytnych można odnaleźć setki spraw, których kanwą była przemoc w rodzinie i w relacjach sąsiedzkich. To tylko kropla w morzu faktycznej brutalności. Przysiężnym lub panu skarżono się przecież tylko w sytuacjach skrajnych: gdy ofiara zmarła, była ranna i niezdolna odrabiać pańszczyzny, albo gdy do maltretowania dochodziło stale, jawnie oraz z wyjątkową zapamiętałością.

W roku 1764 przed sądem dominialnym stanął Jędrzej Strojek, mieszkaniec jednej z licznych osad należących do biskupa krakowskiego. Oskarżono go o "ustawiczne bicie i kaleczenie żony swojej oraz o hałasy po wsi czynione".

Trybunał przeprowadził "inkwizycję", a więc przesłuchanie świadków, a także "obdukcję żony", Zofii Strojek. Potwierdzono, że mężczyzna "niemiłosiernie, opanowany złością, żonę zbił i skrwawił". Udało się nawet wyciągnąć z niego przyznanie do winy oraz ustalić, że już po rozpoczęciu procesu – pomimo surowych napomnień sędziów – furiat raz jeszcze rzucił się z pięściami na połowicę.

Dowody były niepodważalne, a w księgach kustosza katedry krakowskiej zapisano, że "uparty i zuchwały" Strojek niewątpliwie "na sto plag [batów] zasłużył". Sąd jednak, "mając wzgląd na miłość małżeńską", narzucił mu tylko pokutę i niewielkie grzywny na Kościół. Poza tym zaś napomniał, by Strojek "żonę szanował". Czy rzeczywiście to robił, czy raczej natychmiast zemścił się na kobiecie, która śmiała szukać dla siebie sprawiedliwości – nie sprawdzono.

Znane są poza tym sprawy synów, którzy bili matki, ojców "osobliwie" i "niemiłosiernie" pastwiących się nad córkami. Sądy gromadzkie najczęściej jednak zajmowały się brutalnymi konfrontacjami różnych gospodarzy, nie zaś prywatnymi dramatami, do których dochodziło w czterech ścianach tej czy innej nędznej chatynki.

W 1705 roku Kacprowi Pucie, który pobił i "ranił motyką" swego brata Szymona też zagrożono trzydziestoma razami. Ponieważ zaś doszło do recydywy, miał dodatkowo na tydzień trafić do więzienia i uiścić srogą grzywnę.

Nikt nawet nie próbował przerywać kręgu przemocy. Karą za bicie zawsze było bicie. A poddawani mu chłopi, niezależnie od dotkliwości sankcji, nadal okładali żony, dzieci, sąsiadów, dalszych krewnych. Co najwyżej robili to nieco dyskretniej.

Francuski podróżnik z XVIII wieku, Hubert Vautrin, podkreślał, że nie tylko na wsi pańszczyźnianej, ale i w każdej chłopskiej chacie, "bat, bykowiec, kańczug, karcer to kardynalne pobudki posłuszeństwa". "»Bij, bij!«" – pisał – "to najpospolitszy okrzyk, jaki dziecko słyszy w ojcowskim domu. Nieszczęsny ten, na kogo krzyczą, a bardziej może świadek".

Ślązak Johann Joseph Kausch twierdził z kolei, że typowego polskiego wieśniaka cechuje skrajna "nieczułość wobec najbliższych" oraz "niepohamowana złość na równego stanem, gdy go obraził". Dla niewolnika znad Wisły możliwość pobicia i pognębienia kogoś słabszego od siebie była jednym z ostatnich przejawów swobody. I chętnie z tego surogatu wolności korzystano.

Znęcanie się nad rodziną w stopniu, który nie odbijał się na pracy, a zwłaszcza znęcanie się po cichu, bez zaburzania życia społeczności, nie budziło oporów. Więcej nawet: powszechnie sądzono, że bicie – szczególnie dzieci – jest potrzebne. Tyle, że należy bić z umiarem, a nie do kalectwa.

Szlachecki poeta Wacław Potocki pisał w drugiej połowie XVII wieku, że brak przemocy domowej może nieść katastrofalne skutki. Jedną z fraszek poświęcił wsi Zawiśle, w której, w jego opinii, chłopi byli wyjątkowo "źli i dzicy". Doszedł do wniosku, że ich warcholstwo wynikało z… braku lasu.

"Bo że lasu nie mają, nie mają też pręta [kija]" – pisał. – "Którym by wycinali [okładali] zuchwałe chłopięta. U nas w Podgórzu, gdzie nietrudno o brzozę, skromniejsi są chłopi, co od młodości znają grozę".

O powszechności codziennego bicia, które stopniowo wrosło w mentalność polskiej wsi, by pozostać jej częścią na całe stulecia, doskonale wiedzieli też księża. Marcin Nowakowski, autor instruktarza spowiedniczego wydanego w roku 1747, wymieniał najpowszechniejsze grzechy, do jakich dochodziło w chłopskich rodzinach i o które należało pytać penitentów. Rozdział "W małżeńskim stadle" zawierał odniesienia między innymi do zdrady małżeńskiej, seksu przy świadkach czy masturbacji: