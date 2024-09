Pierwsza polska lekarka. Aby praktykować medycynę, musiała zatrudnić się w haremie

Wszelkie starania w kierunki nostryfikacji dyplomu spaliły na panewce. "Z żalem przyznać trzeba, że pannę T. na samym wstępie w jej zawodzie same tylko nieprzyjemności spotykają" – donosił zaskakująco przychylny wobec Anny Tomaszewicz-Dobrskiej "Przegląd Lekarski". – "Pragnęła tutaj egzamin składać i udała się w tym celu do kuratora okręgu naukowego, ten ją odesłał do ministra, a minister pozwolenia na to odmówił".