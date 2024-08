Kuriozalny precedens w średniowieczu. Testy cnoty

Bezwzględnej czystości przedmałżeńskiej wymagano również od kobiet. A cena przedwczesnej utraty dziewictwa była wysoka – odbierało to dziewczynie szansę na dobre zamążpójście.

Aby zyskać pewność, że dziewczyna pozostała nietknięta, wymyślano – niekiedy bardzo kuriozalne – testy dziewictwa. W przypadku starych dziewic sprawa była prosta. Uważano bowiem, że są z natury pożądliwe, a żeby to sprawdzić, wystarczyło… zbadać mocz. Jak zapisano w pracy "Wstęp do badania uryny": "Mocz kobiety w kolorze jasnego złota świadczy o pragnieniu i/lub skłonności do poszukiwania towarzystwa mężczyzn".