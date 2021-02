Są rozchwytywane i nie kosztują dużo. Najlepsze biustonosze do 100 zł

Dobrze ubrany biust to... zadbany biust

Klasyczny biustonosz to wydatek rzędu nawet 30 czy 40 zł w pobliskim sklepie. Nie zawsze zwracamy na to uwagę, ale wiele z nich raptem po jednym albo dwóch użyciach traci swoje właściwości, rani biust wystającymi fiszbinami, odstaje od piersi bądź zanadto ją gniecie, spłaszcza, deformuje… Można by długo wyliczać, ale istotne jest jedno: zakup jakościowego stanika powinien być równie dobrze przemyślany, co modne dodatki i brania na ważne okazje. Nie lekceważ tego dodatku, bo kiepski, tani stanik pod najpiękniejszą sukienką zrujnował niejedną stylizację…