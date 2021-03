Są rozchwytywane także w pandemii. Koszule, które zawsze dodadzą ci elegancji

Eleganckie stroje wiszą w szafie? W wielu domach tak, ale to od ciebie zależy, czy będziesz skazana na noszenie w czasach pandemii wyłącznie dresów. O dobry, schludny styl warto zawalczyć, nawet tymi najprostszymi sposobami - ot tak, po prostu, dla siebie. Jednym z prostych sposobów na domową elegancję są koszule.

Nie wychodzą z mody i świetnie się prezentują - damskie koszule

Damska koszula to jedno z zarazem wygodnych i ładnych ubrań. Pasuje kobietom w każdym wieku i niezależnie od okazji – poczujesz się w niej po prostu dobrze. Planujesz popołudnie przed komputerem z ulubionym serialem? Załóż do koszuli wygodne legginsy. Wybierasz się na spotkanie z przyjaciółką? Postaw na jeansy, ramoneskę i dopasuj nieco biżuterii. Zrobiło się chłodno? Ten rodzaj ubrań świetnie nosi się z prostymi płaszczami. Koszule zapinane na guziki, z kołnierzykiem i mankietami wywodzą się wprost z mody męskiej i nic nie stoi na przeszkodzie, aby pożyczyć je z szafy chłopaka, męża czy syna. Luźny styl tych niezobowiązujących ubrań to patent na modną, wiosenną stylizację.

Prostota z nutką awangardy - modne koszule

Krój damskiej krój koszuli pozostaje podobny, to kolory i wzory stały się "poligonem doświadczalnym" projektantów. Zabawa formą to głównie długość i szerokość poszczególnych elementów, a tło, jakim jest materiał, z którego uszyto koszulę, sprawia, że może ona być jak obraz. I to dosłownie, bo nadruki z motywami ze sztuki czy popkultury nikogo już nie dziwią, nawet jeśli są to odważne, a nawet skandalizujące w swoim czasie dzieła…

Jeśli nie brak ci odwagi, noś śmiało te najciekawsze, a jeśli wolisz się ograniczyć do dyskretnych motywów, wybierz model z nawiązaniem do sztuki Picassa albo Moneta. Pierwszy typ to sposób na "zagranie" graficznym, kontrastowym akcentem, który odróżni twoją koszulkę od setek zwykłych, drugi zaś sprawi, że twoje ubranie stanie się gra kolorowych, niewyraźnych plam kolorów, które będą delikatnie zmieniać się i mienić w ruchu. Jeśli takie malarskie efekty w modzie są ci bliskie, kolorowa koszula to świetny pomysł, nawet do zwykłych jeansów…

Tani sposób na elegancję – nawet po godzinach