Sajida była żoną i... kuzynką Saddama Husajna. Jest poszukiwana od 2006 roku

Choć Sajida nie akceptowała kolejnych żon Saddama, nigdy się z nim nie rozwiodła. Co więcej, kiedy jej mąż trafił do aresztu, zatrudniła wielojęzyczny i międzynarodowy zespół prawników do jego obrony. Husajn został jednak skazany na karę śmierci w procesie o zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i inne przestępstwa. Stracono go (przez powieszenie) 30 grudnia 2006.