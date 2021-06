Lech Grobelny stworzył pierwszą w Polsce piramidę finansową. Zniknął z miliardami

Lech Grobelny urodził się 18 czerwca 1949 r. w Warszawie. Miał głowę do interesów. Już na studiach na Politechnice Warszawskiej wyróżniał się nosem do inwestowania. Ostatecznie studiów nie skończył, bo to pieniądze i ich zarabianie okazały się dla niego najważniejsze. Po rzuceniu nauki, w latach 70-tych założył zakład fotograficzny. Gdy Karol Wojtyła został wybrany na papieża, Lech Grobelny zaczął sprzedawać obrazki z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. To był strzał w dziesiątkę.