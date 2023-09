Ścielisz łóżko po przebudzeniu? Lepiej odczekaj pół godziny

Ścielenie łóżka rano kojarzy się z porządkiem i dyscypliną, a prawdopodobnie każdy z nas, choć raz w swoim życiu nie usłyszał od rodziców lub dziadków, że ma wrócić do pokoju i zrobić to jeszcze przed śniadaniem. Dla części osób stało się to więc nawykiem i każdego dnia, tuż po przebudzeniu, ogarniają miejsce do spania.