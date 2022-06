Seksizm w sporcie wciąż ma się dobrze. Iga Świątek nie jest jego jedyną ofiarą

- Na szczęście trafiłam na prezesa Polskiego Związku Kickboxingu. To on namówił trenera, żebym przyjechała na testy do Warszawy. Trener dał swoją najlepszą wówczas zawodniczkę, a ja z nią wygrałam. Dostałam propozycję, że mogę pojechać na pierwsze mistrzostwa Europy, ale za własne pieniądze. Gdyby nie to, że pomogli mi rodzice, to wszystko by się pewnie jakoś rozeszło. Zdobyłam wicemistrzostwo Europy, mistrzostwo świata, ale sama musiałam w to inwestować - zaznacza Agnieszka Rylik w rozmowie.