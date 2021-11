Natalia Janoszek o seksistowskich uwagach. "Gdyby padła niemoralna propozycja, po prostu bym wyszła"

Nie, ale bolesne jest to uprzedmiotowienie. Skojarzenie, że jak dziewczyna coś robi, to musi skończyć się w łóżku. Czegokolwiek bym nie zrobiła, ile nie osiągnęła, ludzie i tak mnie ocenią pod kątem atrakcyjności seksualnej. Jakbym nie miała rzeczywiście nic ciekawego do powiedzenia. Skończyłam studia biznesowe na UW, interesuję się polityką zagraniczną. Z Victorem miałam wiele wspólnych tematów, co potwierdziłam w poprzedzającej kolację rozmowie telefonicznej. Przywołałam przykład Roberta Lewandowskiego, bo jemu nikt nie miałby odwagi zarzucić, że charytatywna kolacja skończy się łóżkiem. A w moim przypadku rzucanie takich aluzji, nawet w wywiadach, było na porządku dziennym.