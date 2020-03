Sińce i worki pod oczami. Jak skutecznie radzić sobie z nieestetycznymi zasinieniami?

Masz zmęczone spojrzenie i nie potrafisz zapobiec sińcom? Nie martw się, istnieją sposoby na poradzenie sobie z workami pod oczami oraz przebarwieniami. Nie zawsze musisz być niewyspana, aby pojawił się problem z sińcami, czasami decydują o nich całkiem inne czynniki. Zobacz, jak szybko pozbyć się worków i siniaków pod oczami.

Dlaczego powstają worki i cienie pod oczami?

Worki pod oczami to limfa, która pojawiła się przez zatrzymanie płynów w organizmie. Może się okazać, że masz genetyczną skłonność do zatrzymywania wody albo powstawania opuchlizny. Pamiętaj, że bardziej niepokojącym objawem są opuchnięte oczy, ponieważ mogą być oznaką nadmiernego zmęczenia czy niezdrowego trybu życia. Skóra wokół oczu jest bardzo delikatna, więc bez odpowiedniej pielęgnacji możesz doprowadzić do jej przedwczesnego starzenia. Tym samym powstają worki pod oczami, a to z kolei powoduje utratę jędrności skóry.