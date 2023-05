Skóra z niedoskonałościami – jak ją pielęgnować? Obalamy mity i dajemy wskazówki

Serum można stosować samodzielnie, ale dla najlepszych rezultatów warto połączyć je z systemem ageLOC® LumiSpa iO – inteligentnym urządzeniem do pielęgnacji skóry. System ten wykorzystuje zastrzeżoną technologię, przez co poprawia oczyszczanie – wspomaga odnowę komórkową, usuwa zabrudzenia, olej, makijaż, zanieczyszczenia i pozostawia skórę świeżą i dokładnie oczyszczoną. Dodaje jej blasku i zmniejsza widoczność porów. Ponad połowa użytkowników po 12 tygodniach stosowania urządzenia i preparatu oczyszczającego stwierdziła, że pory stały się mniej widoczne, a zaledwie jedno użycie wystarczyło, by skóra stała się miękka i gładka. W połączeniu z Activating Cleanser Blemish Skin 71 proc. użytkowników miało mniej wyprysków do końca 12 tygodnia testów. Urządzenie to posiada także dedykowane różnym typom cery dodatki, m.in. aż trzy rodzaje końcówek (normalną, delikatną i twardą). W przypadku pielęgnacji skóry problematycznej, warto sięgnąć właśnie po tę delikatną, aby nie podrażniać cery.