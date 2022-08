Skórzana kurtka to idealne okrycie wierzchnie na letnie wieczory. Tak noszą ją gwiazdy

Skórzana kurtka to klasyk, który nie wychodzi z mody od dekad. Sprawdzi się nie tylko wiosną i jesienią, ale też w chłodne, letnie wieczory. Ten trend pokochały gwiazdy: Katarzyna Cichopek, Marcelina Zawadzka i Agnieszka Woźniak-Starak. Zobacz ich stylizacje!

Skórzana kurtka to must have w garderobie Agnieszki Woźniak-Starak

