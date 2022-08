Te spodnie będą hitem jesieni. Natasza Urbańska wygląda w nich rewelacyjnie

Jak wystylizować skórzane spodnie na co dzień?

Looki Nataszy Urbańskiej i Julii Wieniawy są bez wątpienia dość ekstrawaganckie. Jednak czarne, skórzane spodnie można śmiało nosić na co dzień. Wystarczy je tylko odpowiednio wystylizować. Zarówno do modeli z wąskimi, jak i szerokimi nogawkami, najlepiej będą komponowały się klasyczne botki. Skórzane spodnie stworzą genialny casualowy look z białym t-shirtem i ulubioną biżuterią. Można również postawić na bardzo modny ostatnio biały tank top i zarzucić na niego szarą lub beżową marynarkę. Ten ostatni element może także zastąpić czarna, skórzana krótka. Ważne jednak, by dobrać jej fakturę i odcień do spodni.