Skórka od chleba przyda się do dbania o zamszowe buty

Do czyszczenia zamszowych butów przyda się także zasypka dla dzieci. Szczególnie kiedy buty lub ubranie z zamszu są przemoczone i brudne. W takiej sytuacji wystarczy zasypać plamy talkiem i delikatnie wklepać go do materiału. Następnie odstaw buty lub ubranie do wyschnięcia. Później usuń resztki talku np. z pomocą miękkiej szczoteczki do zębów.