Ślub po dwóch tygodniach związku. Spontaniczna decyzja 19-latki

Komentarze internautów

16 stycznia 2022 r. zakochani świętowali czwartą miesięcznicę zawarcia małżeństwa i na przekór wszystkim nadal się kochają. Stale podtrzymują również zainteresowanie internautów, którzy nierzadko wyrażają dezaprobatę wobec ich tak szybko podjętej życiowej decyzji. "Nie dojrzeliście jeszcze do ślubu. Co na to wasi rodzice, gdzie oni w ogóle są?" - zastanawia się jeden z nich.