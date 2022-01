Rodzice nie dają mi żyć. "Albo ślub kościelny, albo pożegnaj się z kasą"

- Sytuacja, w której znalazła się ta rodzina, jest z pewnością bardzo trudna – przyznaje Piotrowska. – Wydaje się, że interesy różnych stron są bardzo trudne do pogodzenia. Myślę, że ważne jest, by w takich sytuacjach zastanowić się, co jest dla nas ważne, w którym miejscu możemy iść na kompromis, a w którym nie. Warto jest też podjąć decyzję co do planów, podzielić się nimi z rodziną i postawić granicę. Sytuacja zawieszenia, a mam takie poczucie, że tutaj mamy z nią do czynienia, nikomu nie służy. Warto powiedzieć mamie w takiej sytuacji: to jest moja i mojego partnera decyzja, proszę uszanuj ją. Ona nie jest podjęta po to, by cię ranić, ale by żyć w zgodzie z naszymi wartościami. Rozumiem, że one są diametralnie różne od twoich, ale takie wyznajemy. I uprzedzić mamę, że jeśli będzie dzwoniła po to, by namawiać swoją córkę do zmiany decyzji, to ta nie będzie z nią na ten temat rozmawiać. Warto też zapewnić rodziców o swojej miłości i przywiązaniu.