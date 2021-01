WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

drób + 2 polskie mięsodrób z polski Materiał partnera 4 godziny temu Materiał partnera: Związek Polskie Mięso Smakuj, celebruj i ciesz się zdrowiem Zaczął się kolejny rok, który wszyscy mamy nadzieję, że będzie zdecydowanie lepszy niż poprzedni. Pełni wiary i optymizmu liczymy, że tym razem los się do nas uśmiechnie, choroby ominą szerokim łukiem, a noworocznych postanowień uda się dotrzymać. Jakie zaś są najczęstsze zmiany, które chcemy wprowadzać do naszego życia z początkiem stycznia? Oczywiście wyrobienie w sobie zdrowszych nawyków żywieniowych. W tym właśnie pomoże nam polski drób. Pieczony kurczak Źródło: Pixabay Świadomie wybieramy drób Badanie Preferencji Żywieniowych Polaków przeprowadzone we wrześniu 2018 roku przez instytut badawczy Biostat na zlecenie firmy SuperDrob SA wyraźnie pokazuje, że drób stał się najczęściej wybieranym przez Polaków mięsem. Aż 66,5 proc. respondentów przy zakupie mięsa wybiera kurczaka. Polacy stają się coraz bardziej świadomymi konsumentami. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że drób jest nie tylko łatwy i szybki do przyrządzenia (39,7 proc. badanych zaznacza, że dlatego właśnie kupuje kurczaka), ale też daje wiele możliwości do przygotowania potraw (29,3 proc.) oraz jest lekkostrawny (25,2 proc.). Największą popularnością wśród mięsa drobiowego cieszy się filet, który wybierany jest aż przez około 75 proc. Polaków. Następne w kolejności są ćwiartki kupowane przez 17 proc. badanych i podudzia wybierane przez 6 proc. respondentów. Skrzydełka kupuje już tylko 1,3 proc. osób. Przy wyborze mięsa Polacy szczególną uwagę zwracają na jego świeżość (42 proc.), chów bez antybiotyków (22,2 proc.), sposób karmienia kurczaków – paszą bez GMO (16,5 proc.) oraz pochodzenie z Polski (16,2 proc.). Najchętniej, bo 59,8 proc. respondentów tak zaznaczyło, kupowany jest kurczak ekologiczny lub premium. Wszystkie informacje na ten temat powinny znajdować się na etykietach mięsa, które kupujemy. Kurczak z lady może wydawać się nam świeższy, jednak nigdy nie mamy pewności, kiedy tak naprawdę został wyłożony, czy ekspedientka umyła ręce po dotykaniu np. wieprzowiny. Okazuje się też, że pakowanego mięsa drobiowego wcale nie trzeba myć. Po pierwsze trafia ono do opakowań w warunkach produkcyjnych i potem nie jest już bezpośrednio narażone na kontakt ze światem zewnętrznym. Po drugie nie spożywa się go na surowo, np. w postaci tatara, a obróbka termiczna i tak niszczy wszystkie bakterie, które ewentualnie mogłyby pojawić się na mięsie. Pakowany drób jest bezpieczniejszy i dlatego polecany kupującym. Zalety drobiu Z początkiem roku bardzo często chcemy zmienić swoje nawyki żywieniowe. Zaczynamy dbać o linię, wybieramy produkty mniej kaloryczne i zdrowsze. Przeglądając różne przykładowe jadłospisy w dietach redukcyjnych, zauważymy, że w większości mięsnych przepisów obiadowych dominuje drób. Dlaczego? Nie dość, że jest źródłem pełnowartościowego białka zwierzęcego, to jeszcze jest jednym z najmniej kalorycznych mięs, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę kurczaka pozbawionego skóry. To właśnie w skórze i tuż pod nią znajduje się tłuszcz, którego z łatwością można się pozbyć w przypadku drobiu. Co więcej, mięso drobiowe jest korzystne dla naszego zdrowia. Wspomaga profilaktykę wielu chorób. Znajdują się w nim witaminy takie jak: A, E, D, K czy też witaminy z grupy B. Te ostatnie biorą udział w syntezie białek, również białek krwi, które mają wpływ na szybkość powrotu do zdrowia po przebytych chorobach, szczególnie tych dietozależnych, np. serca, udaru mózgu, nadciśnienia, choroby wieńcowej. Mięso drobiowe to duża różnorodność smaków i możliwości przygotowania posiłku. Świetne do gotowania, pieczenia, smażenia. W stosunkowo krótkim czasie możemy z niego przygotować pełnowartościowy posiłek, łącząc go z kaszami, ryżem, ziemniakami, kolorowymi warzywami, ulubionymi przyprawami – delikatnymi bądź ostrymi. Takie dania to uczta nie tylko dla podniebienia, ale również dla oczu. Jeśli chcemy, by nasze menu było urozmaicone, a jednocześnie smaczne i niedrogie, warto sięgać po kurczaka, który daje nam tak duże możliwości. Posiłki będą niskokaloryczne i lekkostrawne, co z pewnością korzystnie wpłynie na nasze zdrowie. Kurczak jest łatwo dostępny, a ten polski – konkurencyjny w stosunku do drobiu z krajów zachodnich. W naszym kraju przestrzegane są te same normy unijne, ale koszty produkcji są niższe, więc polski drób jest tak samo dobry, ale za to tańszy. Związek Polskie Mięso Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego Materiał partnera: Związek Polskie Mięso